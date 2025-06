Dólar cai ao menor valor em 8 meses com expectativa por medidas fiscais

Às 17h25, na B3 o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,44%, aos R$5,5880.

Pela manhã o Departamento do Trabalho dos EUA informou que foram criadas 139.000 vagas no país no mês passado, após 147.000 em dado revisado para baixo em abril. O resultado ficou acima dos 130.000 postos projetados por economistas consultados pela Reuters. As estimativas variavam de 75.000 a 190.000 empregos. A taxa de desemprego nos EUA permaneceu em 4,2% pelo terceiro mês consecutivo.

O resultado acima do esperado do relatório de empregos payroll deu força às apostas de que o Federal Reserve não terá tanto espaço para cortar juros no curto prazo, o que fez os rendimentos dos Treasuries subirem e o dólar ganhar força ante a maioria das demais divisas.

No Brasil, o dólar à vista marcou a cotação máxima de R$5,6191 (+0,57%) às 12h16, acompanhando o exterior, mas ao longo da tarde ele se descolou, migrando para o território negativo ante o real.

Por trás do movimento estava a expectativa de que o governo Lula possa anunciar nos próximos dias medidas fiscais estruturais, em substituição ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre várias operações, adotado recentemente.

“O dólar chegou a subir um pouco no Brasil após o payroll, que veio forte, mas à tarde veio abaixo. Entre a valorização do dólar lá fora e o bom humor com a história do IOF, a cotação caiu”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.