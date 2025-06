Dólar oscila pouco após dados de emprego nos EUA dentro do esperado; mercado de olho em IOF

Os números desta sexta, entretanto, mantinham os agentes refratários a grandes apostas em qualquer direção, impactando na pouca volatilidade no mercado de câmbio brasileiro.

Operadores continuavam a precificar dois cortes de 25 pontos-base pelo Fed neste ano, com o primeiro ocorrendo em setembro. A probabilidade do segundo corte caiu abaixo de 100%, mas ainda se mantém alta.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,44%, a 99,111, recuperando algumas das fortes perdas da semana na esteira dos dados fracos dos EUA.

Agora os investidores aguardam novidades sobre as negociações dos EUA com parceiros a fim de projetar qual será o panorama das tarifas de Trump daqui para frente.

Na cena doméstica, o mercado entrará no fim de semana atento às notícias sobre as discussões entre governo e Congresso em relação ao decreto do Executivo que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que terá uma reunião com lideranças partidárias no domingo para apresentar as alternativas à medida que gerou grande insatisfação entre os parlamentares.