Eurofarma pede para debenturistas renunciarem a vencimento antecipado

A debêntures tem cláusulas restritivas (covenants), incluindo obrigação para a companhia de cumprir o "índice financeiro", medido pela relação entre dívida líquida e Ebitda, com limite de 4 vezes. No primeiro trimestre, essa linha do balanço ficou em 4,08 vezes.

O não cumprimento futuro desta cláusula contratual pode exigir que o grupo pague o empréstimo antes da data do vencimento.

(Por Alberto Alerigi Jr.)