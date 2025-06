Futuros de Wall Street sobem antes de dados de emprego; Tesla avança

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com os investidores à espera de dados de emprego nos Estados Unidos, enquanto as ações da Tesla avançavam com os sinais de arrefecimento das tensões entre o presidente-executivo Elon Musk e o presidente norte-americano, Donald Trump.

As ações da montadora de carros elétricos subiam 5,4% nas negociações pré-abertura, depois de despencarem cerca de 15% na quinta-feira, após a briga pública de Trump com Musk, incluindo ameaças de corte de contratos governamentais com as empresas de Musk.

A Tesla perdeu cerca de US$150 bilhões em valor de mercado na quinta-feira, pesando sobre os índices de Wall Street.