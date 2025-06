Gastos do governo da Alemanha podem levar anos para impulsionar o crescimento, diz BC

FRANKFURT (Reuters) - O crescimento econômico da Alemanha será mais fraco este ano do que as expectativas já moderadas e o aumento dos gastos do governo não elevará significativamente o crescimento até o final de 2027, informou o banco central do país nesta sexta-feira.

Outrora a potência econômica da Europa, a Alemanha vem sofrendo contração ou estagnação pelo terceiro ano consecutivo e sua recuperação continua sendo empurrada para o futuro, à medida que luta para superar desafios estruturais.

Os planos de seu novo governo de aumentar drasticamente os gastos com infraestrutura e defesa devem sustentar o crescimento no longo prazo, mas a economia terá dificuldades por enquanto, afetada pela guerra comercial global do governo dos Estados Unidos.