Gol deixa recuperação judicial nos EUA e mira crescimento

Apesar das dificuldades financeiras da Azul, as negociações para uma possível parceria entre a companhia aérea e a Gol estão em andamento, disse Ferrer. Mas um acordo final "só vai acontecer se for para acrescentar resultados. Se for para acrescentar rota, se for para acrescentar crescimento, se for melhor para todo mundo", acrescentou.

As discussões sobre a combinação de negócios, que foram formalizadas com um memorando de entendimento em janeiro, estão sendo conduzidas pelo Abra Group, holding controladora da Gol e da colombiana Avianca.

AMBIENTE DIFÍCIL

O setor de aviação brasileiro enfrenta diversos desafios, observou Ferrer, citando altos custos em dólar e litígios excessivos. Analistas frequentemente apontam a volatilidade econômica do Brasil e os preços do combustível de aviação, que são mais altos em comparação com as médias globais, como os principais fatores que contribuem para as dificuldades do setor.

"Estamos saindo super fortes. É um plano de cinco anos que se sustenta. A gente fez esse plano sem contar com a ajuda do governo", disse Ferrer. "Precisamos (o setor aéreo) de uma agenda mais estruturante para resolver a longo prazo esse setor. O que eu coloquei no meu plano é um crescimento, sim, mas se a gente olhar para o potencial que tem o Brasil, ele poderia ser muito maior."

A Gol planeja maximizar a capacidade das aeronaves, mantendo os custos baixos, para recuperar a escala pré-pandemia até 2026, disse Ferrer. Os esforços de expansão incluirão voos adicionais dentro do Brasil e rotas internacionais, especialmente na região que se estende do sul da Flórida ao sul da Argentina.