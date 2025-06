Ibovespa recua e fecha na mínima em um mês com fiscal e Selic no radar

O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em alta de mais de 1%.

DESTAQUES

- MAGAZINE LUIZA ON recuou 5,57%, com ações sensíveis a juros na ponta negativa do Ibovespa, refletindo a reprecificação de apostas para a Selic. LOJAS RENNER ON fechou em baixa de 4,67%, COGNA ON perdeu 3,96% e ASSAÍ ON caiu 2,94%, também entre os destaques negativos. O índice do setor de consumo fechou o dia com declínio de 0,53%.

- HAPVIDA ON cedeu 1,46%, ampliando a queda da véspera, quando fechou em baixa de quase 6% após dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de abril mostrarem queda no número de clientes dos planos de saúde da companhia.

- JBS ON subiu 1,93%, no último pregão de negociação na B3, uma vez que a companhia passará a ter sua listagem primária nos EUA, com o início das negociações previsto para 12 de junho. A partir de segunda-feira, os papéis da JBS serão negociados na B3 como BDRs. A companhia obteve no final de maio a aprovação da CVM para a chamada dupla listagem, na última etapa de um movimento que busca "destravar" valor da JBS e adequar a estrutura de capital ao perfil da empresa.

- SUZANO ON avançou 0,98%, ainda embalada pela repercussão positiva ao acordo para formar uma joint-venture global com a Kimberly-Clark, anunciado na quinta-feira. Também na véspera, o vice-presidente financeiro da companhia, Marcos Assumpção, disse que a Suzano registrou nas últimas semanas indicativos positivos para os preços de celulose na China.