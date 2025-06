IGP-DI recua mais do que o esperado em maio com queda de 0,85%, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) recuou mais do que o esperado em maio, a 0,85%, puxado pelas quedas nos preços de produtos agropecuários, depois de subir 0,30% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters com economistas era de uma queda de 0,66% no mês.

No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, caiu 1,38%, revertendo a direção após a alta de 0,2% no mês anterior.