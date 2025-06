Iguá Saneamento faz acordo com governo do RJ sobre parcela de concessão

SÃO PAULO (Reuters) - A Iguá Saneamento anunciou na noite de quinta-feira que conseguiu homologação na Justiça do Rio de Janeiro de acordo acertado com o governo do Estado e agência reguladora estadual relativo à terceira parcela da outorga de concessão.

A companhia afirmou que, após pagamento de R$1,8 bilhão pela empresa, houve reconhecimento de reequilíbrio de contrato, com aplicação de reajuste na tarifa de 1,51% a partir de janeiro do próximo ano.

Além desse reajuste, houve também reconhecimento de reequilíbrio envolvendo "residual de IPCA de reajustes" anteriores de tarifas, com aplicação de aumento de 0,5% nas contas também a partir do início do próximo ano, seguido por outro reajuste de 0,5% em 2027 e mais um incremento, de 1%, em 2028, se não houver revisão tarifária prevista para fevereiro de 2027.