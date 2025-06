Índice da Cielo mostra crescimento real de 1% nas vendas no varejo em maio

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro cresceram 1% em maio ante o mesmo período do ano passado, descontada a inflação, no segundo mês seguido de alta, conforme o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), calculado pela empresa de meios da pagamentos controlada por Banco do Brasil e Bradesco.

Em termos nominais, houve incremento de 7%, mostrou o ICVA, que acompanha mensalmente a evolução das vendas de varejistas credenciados a Cielo distribuídos em 18 setores. Nessa métrica, houve acréscimo de 4% no comércio eletrônico e de 8% nas vendas presenciais.

Os três macrossetores do varejo registraram crescimento. Serviços, com alta de 2,8%, ajudado por turismo e transporte, enquanto Bens duráveis e Semiduráveis avançou 0,8% puxado por móveis, eletro e depto, e Bens Não Duráveis, teve aumento de 0,4%, com maior contribuição de drogarias e farmácias.