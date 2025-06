Índices acionários chineses oscilam pouco com falta de progresso claro em conversa entre EUA e China

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China oscilaram pouco nesta sexta-feira, enquanto as ações de Hong Kong caíram, com os investidores cautelosos após uma ligação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, não fornecer sinais claros de progresso para as tensões comerciais.

Trump e Xi abordaram semanas de tensões comerciais crescentes e uma disputa sobre minerais essenciais em uma rara ligação na quinta-feira, deixando questões importantes sem solução para futuras conversas.

"Se você observar a conversa entre os presidentes da China e dos EUA, não há nada de concreto que seja positivo. Portanto, pouco impacto sobre as ações", disse Guo Jianwen, sócio do hedge fund Haiyi Capital.