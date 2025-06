Kazaks diz que corte de juros pelo BCE deveria ser encerrado

Por Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu deveria parar de cortar as taxas de juros em todas as reuniões e manter-se atento à perspectiva econômica incerta, disse à Reuters o membro do BCE Martins Kazaks.

O BCE cortou as taxas de juros pela sétima vez consecutiva na quinta-feira para sustentar uma economia da zona do euro que estava enfrentando dificuldades mesmo antes de as políticas econômicas e comerciais erráticas dos Estados Unidos terem causado novos golpes.