Kering, dona da Gucci, negocia venda de fatia em prédio de US$1 bi em NY, dizem fontes

Por Elisa Anzolin e Mathieu Rosemain

PARIS/MILÃO (Reuters) - A Kering, proprietária da Gucci, está em negociações exclusivas com o grupo de aquisições Ardian sobre a venda de uma participação em um edifício da famosa Quinta Avenida em Nova York que comprou há pouco mais de um ano, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto à Reuters.

As negociações fazem parte da ampla estratégia do grupo de luxo francês de cortar custos e vender participações em imóveis para ajudar a reduzir dívida, já que o setor enfrenta uma queda na demanda por artigos de luxo.