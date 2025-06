PetroReconcavo tem produção média diária de 27,4 mil boe em maio

SÃO PAULO (Reuters) - A PetroReconcavo registrou uma produção média diária de 27,4 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em maio, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira.

O resultado representa uma redução de 1,7% na comparação com abril, impactado pela queda de 2,9% na produção total do Ativo Potiguar e de 3% na produção de gás no Ativo Bahia.

Segundo a PetroReconcavo, a produção no Ativo Potiguar totalizou 13,6 mil boed em maio, enquanto no Ativo Bahia, somou 13,8 mil boed.