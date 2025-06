PIB do 1º tri indica que Brasil pode surpreender e crescer acima da média mundial, diz Lula

"Nosso crescimento no primeiro trimestre mostra que a gente pode surpreender o mundo com crescimento acima da média mundial", afirmou.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores, sustentado pelo desempenho mais forte da agropecuária em dois anos e iniciando com força um ano em que se espera moderação da atividade à frente diante da política monetária contracionista.

A declaração do presidente é mais otimista que as projeções do Ministério da Fazenda. Em meio a condições monetárias mais difíceis, as projeções do governo apontam para um crescimento de 2,4% neste ano.

(Por Lisandra Paraguassu, em Brasília)