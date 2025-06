Queda dos preços ao produtor no Brasil perde força em abril com alta de alimentos

O setor que mais influenciou o resultado foi Refino de petróleo e biocombustíveis, responsável por -0,35 ponto percentual de influência. Já os Alimentos tiveram influência de +0,18 ponto.

"Observe que Alimentos foi a única influência positiva entre as destacadas. É uma situação distinta daquela observada em março, quando sua influência era negativa e a mais intensa”, destacou Alexandre Brandão, gerente de análise e metodologia da Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas.

O setor de Alimentos mostrou variação positiva pela primeira vez no ano, com alta de 0,72%, e passou a acumular em 12 meses avanço de 13,19%. Segundo Brandão, isso se deve ao fato de o preço de carnes bovinas frescas ou refrigeradas ter avançado, o que está em linha com um menor contingente de cabeças disponíveis para o abate.

Os preços dos alimentos foram motivo de preocupação do governo no início do ano, uma vez que pesaram nas leituras do IPCA. Em abril, os preços dos alimentos e de saúde pressionaram o índice de inflação, que subiu 0,43%.

O IPP mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, isto é, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação.

(Por Camila Moreira)