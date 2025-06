Taxas dos DIs caem em dia de ajustes técnicos e espera por pacote fiscal

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,85%, ante 13,913% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,89%, ante 13,95%.

Pela manhã o Departamento do Trabalho dos EUA informou que foram criadas 139.000 vagas no país no mês passado, após 147.000 em dado revisado para baixo em abril. O resultado ficou acima dos 130.000 postos projetados por economistas consultados pela Reuters. As estimativas variavam de 75.000 a 190.000 empregos. A taxa de desemprego nos EUA permaneceu em 4,2% pelo terceiro mês consecutivo.

O resultado acima do esperado deu força às apostas de que o Federal Reserve não terá tanto espaço para cortar juros no curto prazo, o que fez os rendimentos dos Treasuries subirem mais de 10 pontos-base durante a sessão.

No Brasil, as taxas dos DIs chegaram a acompanhar o movimento, registrando ganhos superiores a 10 pontos-base após o relatório de empregos dos EUA, mas elas se reaproximaram da estabilidade ainda pela manhã e se firmaram em baixa na reta final da sessão.

“Não houve nada muito relevante no dia para se queimar parte do prêmio da curva brasileira. Isso tem mais a ver com uma correção dos últimos dias, quando a precificação na curva voltou a embutir chances de uma Selic terminal em 15%”, comentou o head de renda fixa da Manchester Investimentos, Rafael Sueishi. Atualmente a Selic está em 14,75% ao ano.

“Como nossa curva já tinha embutido muitos prêmios nos últimos dias, hoje ela não acompanhou a alta dos (rendimentos dos) Treasuries”, acrescentou Sueishi.