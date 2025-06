Tesouro dos EUA diz que BC do Japão deve continuar a apertar política monetária

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão deve continuar com o aperto monetário, o que amparia uma "normalização da fraqueza do iene" e o reequilíbrio do comércio bilateral, disse o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nesta quinta-feira.

Os comentários, feitos no relatório da taxa de câmbio do Tesouro para o Congresso, acontecem em um momento em que as tarifas pesadas dos EUA impostas pelo presidente Donald Trump complicam os esforços do banco central japonês para aumentar a taxa de juros e retirar o histórico estímulo monetário da economia.