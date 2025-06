Trump diz que decisão sobre presidente do Fed será tomada em breve

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que a decisão sobre o próximo presidente do Federal Reserve será tomada em breve, acrescentando que um bom presidente do Fed reduziria as taxas de juros.

"A decisão será tomada muito em breve", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One.

Questionado especificamente sobre o ex-governador do Fed Kevin Warsh, Trump disse que "ele é muito bem avaliado".