BCE deve ficar atento a aumentos de preços decorrentes de tarifas dos EUA, diz Schnabel

Schnabel, a voz mais proeminente no campo "hawkish" (agressivo no combate à inflação) do BCE, comemorou o retorno da inflação à meta de 2% do banco.

"Acho que temos feito um grande progresso e, como vocês sabem, nosso número mais recente de inflação ficou até mesmo abaixo de 2%", disse Schnabel em uma conferência em Dubrovnik.

"É claro que isso foi, em grande parte, impulsionado pela energia, mas vemos que os componentes mais persistentes também estão caindo e isso é uma notícia muito, muito boa."

O presidente do banco central da Croácia, Boris Vujcic, disse que o BCE está "quase terminando" de cortar os juros, desde que a inflação se estabeleça em 2%, como esperado.

Porém, como o BCE agora projeta uma inflação de 1,6% para o próximo ano, outras autoridades, especialmente o presidente do banco central de Portugal, Mário Centeno, estão preocupados com a possibilidade de uma desaceleração excessiva.

Schnabel disse que o BCE deveria, em vez disso, mudar seu foco para possíveis novos "choques", como uma guerra comercial global travada pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, contra seus parceiros comerciais.