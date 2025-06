EUA e China se reunirão para discussões comerciais em Londres na 2ª-feira

O Ministério das Relações Exteriores da China disse neste sábado que o vice-premiê He Lifeng estará no Reino Unido entre 8 e 13 de junho, acrescentando que a primeira reunião do mecanismo de consulta econômica e comercial entre a China e os EUA será realizada durante essa visita.

"A reunião deve correr muito bem", escreveu Trump.

Trump conversou com o presidente chinês, Xi Jinping, na quinta-feira, em uma rara ligação entre os dois líderes, em meio a semanas de tensões comerciais e uma disputa sobre minerais essenciais.

Trump e Xi concordaram em visitar um ao outro e pediram às suas equipes que mantenham discussões nesse meio tempo.

Ambos os países estão sob pressão para aliviar as tensões, com a economia global afetada pelo controle chinês sobre as exportações de minerais de terras raras, e os investidores, de forma mais ampla, ansiosos com o esforço de Trump para impor tarifas sobre parceiros.

Os países fecharam um acordo de 90 dias em 12 de maio, em Genebra, para reverter algumas das tarifas de três dígitos que impuseram uns aos outros desde que Trump voltou à Presidência em janeiro. Esse acordo preliminar provocou uma recuperação global nos mercados de ações.