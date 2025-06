Membros do BC entrarão na próxima reunião do Copom com "opções em aberto", ressalta Galípolo

Questionado no evento sobre as atuais discussões entre governo e Congresso por alternativas ao decreto do Executivo que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Galípolo classificou a interação entre os dois Poderes como uma "boa notícia".

"A boa notícia que todos nós temos é essa disposição que existe do Executivo e do Legislativo, junto com o setor privado, de avançar com uma agenda estrutural que possa sinalizar uma sustentabilidade do ponto de vista da dívida e das contas públicas", afirmou.

Segundo ele, essa sinalização por parte do país de uma convergência entre os Poderes para discutir reformas que possam melhorar a situação fiscal é um diferencial na busca pela atração de investimentos, principalmente em um momento em que investidores estrangeiros estariam atrás de diversificação.

"Se o Brasil consegue hoje dar uma sinalização de uma sustentabilidade na curva mais positiva para o mercado, eu acho que no ambiente atual o Brasil se diferencia muito positivamente do ponto de vista de atração de investimento."

O presidente do BC indicou haver diferenças entre a política monetária e fiscal, argumentando que a primeira pode ser definida livremente, apesar de poder gerar insatisfações, por conta da autonomia do Banco Central, enquanto a segunda precisa ser negociada com diversos atores.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo)