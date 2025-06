Negociador do Japão diz ter feito progresso em discussões tarifárias com os EUA

Por Tim Kelly

TÓQUIO (Reuters) - O Japão fez algum progresso na quinta rodada de negociações comerciais com as autoridades dos Estados Unidos a fim de eliminar as tarifas que estão prejudicando a economia japonesa, disse o negociador-chefe de Tóquio na sexta-feira.

"As tarifas já foram impostas sobre automóveis, autopeças, aço e alumínio, e algumas delas dobraram para 50%, junto da tarifa geral de 10%. Isso está causando prejuízos diários à economia do Japão", disse Ryosei Akazawa, em Washington, após conversas com autoridades, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o secretário de Comércio, Howard Lutnick.