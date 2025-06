BCE não deve "reagir de forma exagerada" com inflação abaixo da meta de 2%, diz Vujcic

Por Francesco Canepa

DUBROVNIK, Croácia (Reuters) - O Banco Central Europeu não deve "reagir de forma exagerada" ao fato de a inflação da zona do euro estar abaixo de sua meta de 2%, pois há boas razões para acreditar que ela voltará a subir, disse o membro do BCE Boris Vujcic à Reuters.

O BCE cortou a taxa de juros na quinta-feira pela oitava vez no último ano, mas sinalizou pelo menos uma pausa no próximo mês, apesar de projetar uma inflação de apenas 1,6% em 2026. A inflação na zona do euro foi de 1,9% em maio, de acordo com uma estimativa publicada na semana passada.