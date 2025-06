BCE pode esperar para voltar a ajustar sua política monetária, diz Nagel

"Não estamos mais restritivos. Acredito que agora podemos ter tempo para analisar a situação primeiro. Agora temos o máximo de flexibilidade nesse nível de taxa de juros", disse Nagel em uma entrevista na rádio Deutschlandfunk.

O BCE reduziu os custos dos empréstimos oito vezes, ou em 2 pontos percentuais, desde junho do ano passado, buscando sustentar uma economia da zona do euro que já estava enfrentando dificuldades mesmo antes de as políticas econômicas e comerciais erráticas dos Estados Unidos terem causado novos impactos.

(Por Tom Sims)