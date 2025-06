Ações da China e de Hong Kong avançavam antes de negociações comerciais com os EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o representante de Comércio, Jamieson Greer, vão se reunir com o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, na primeira reunião sob o mecanismo de consulta econômica e comercial dos dois países.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,43%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,29%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,63%, atingindo o nível mais alto desde 21 de março.

A reunião desta segunda-feira ocorre após uma rara ligação entre o líder chinês, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, na quinta-feira, depois que as tensões voltaram a aumentar, com ambos os lados acusando o outro de violar um acordo firmado no mês passado.

Os dois lados concordaram com uma pausa de 90 dias e uma redução acentuada nas tarifas após conversas em Genebra no início de maio, o que deixou as tarifas dos EUA sobre produtos chineses em 30% de 14 de maio a 12 de agosto e as tarifas chinesas sobre as importações dos EUA em 10%. Isso trouxe um alívio temporário de uma guerra comercial que poderia paralisar US$600 bilhões em comércio bilateral, interrompendo as cadeias de oferta e impactando a economia global.

"Acreditamos que pode haver alguns resultados favoráveis da reunião, já que Trump deu a entender alguns sinais positivos", disseram analistas da China Securities em uma nota, acrescentando que qualquer progresso ofereceria algum alívio aos mercados.

Liderando a alta dos mercados onshore nesta segunda-feira, o setor de terras raras - que deverá ser um dos principais focos das negociações - avançou 2,4%, em seu melhor desempenho em um único dia em mais de um mês.