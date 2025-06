Ações europeias fecham em queda leve com negociações comerciais entre EUA e China em foco

Todas as outras principais bolsas fecharam em baixa.

As negociações foram fracas, já que vários mercados, incluindo os da Suíça, Dinamarca e Noruega, estavam fechados devido a um feriado.

O setor de serviços públicos, frequentemente monitorado como um indicador de títulos, foi um dos que mais perderam, pressionado por uma queda nos títulos da zona do euro [GVD/EUR].

Com o desenrolar de uma reunião entre autoridades norte-americanas e chinesas em Londres, os mercados buscaram quaisquer sinais tangíveis de progresso que possam diminuir as tensões comerciais entre as duas economias.

"As negociações comerciais podem mudar rapidamente, em termos de um minuto, você acha que tudo está indo bem e no minuto seguinte, algo diferente aparece e, portanto, investidores estão definitivamente adotando uma abordagem muito cautelosa", disse Daniel Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell.

A China disse na sexta-feira que está disposta a acelerar a avaliação e a aprovação das exportações de terras raras para as empresas da União Europeia.