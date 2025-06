ANÁLISE-Investidores procuram por ativos na América Latina para se distanciarem de Wall Street

As perspectivas para a economia global e a questão da realocação fora dos Estados Unidos enfrentam incertezas e ainda é muito cedo para esperar influxos significativos para a América Latina, disse Graham Stock, estrategista sênior de mercados emergentes da RBC Global Asset Management.

"Dito isso, sempre é possível ver operações de curto prazo com baixa do dólar e alguma alocação em moedas latino-americanas, porque elas têm alto rendimento. O carry é atraente lá, e acho que isso é parte do que temos visto."

O Brasil também atrai a maior parte do capital de risco da região, com mais de 1.400 startups apoiadas desde 2013 até o primeiro semestre do ano passado, de acordo com os dados mais recentes da LAVCA, enquanto Uruguai, Chile e Colômbia surgiram como centros alternativos de inovação.