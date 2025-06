Argentina está pronta para boom de fusões e aquisições sob Milei, com foco em energia, diz PwC

"Agora que você conversa com investidores no exterior, eles analisam as oportunidades. Antes eles diziam: Não, a Argentina está fora do espectro. Agora eles analisam o investimento e dizem: Quero esperar e ver se a economia realmente se consolida", disse Tripier.

Vaca Muerta, a segunda maior reserva de gás não convencional do mundo e a quarta maior reserva de petróleo, localizada na província de Neuquén, é um dos principais atrativos da Argentina.

"Com o aumento dos investimentos não apenas no desenvolvimento de produção, mas também em infraestrutura - gasodutos, usinas de processamento e projetos de gás natural liquefeito - esperamos realinhamentos com o objetivo de diversificar a exposição dos produtores, com alguns comprando e outros vendendo", disse o advogado de energia José Martinez de Hoz, da Martinez de Hoz & Rueda.

(Reportagem de Eliana Raszewski)