Autoridades dos EUA e China se reúnem em Londres para negociações comerciais

No entanto, por enquanto, o impacto sobre a inflação tem sido discreto e o mercado de trabalho tem se mantido razoavelmente resistente, embora economistas esperem que os problemas se tornem mais evidentes em meados do ano.

Participam das negociações em Londres o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer. O contingente chinês liderado pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng inclui o ministro do Comércio Wang Wentao e o negociador comercial chefe do ministério, Li Chenggang.

A inclusão de Lutnick, cuja agência supervisiona os controles de exportação para os EUA, é uma indicação de como as terras raras se tornaram centrais, e alguns analistas viram isso como um sinal de que Trump está disposto a colocar na mesa as restrições de exportação recentemente impostas pelo Departamento de Comércio.

A China detém quase o monopólio dos ímãs de terras raras, um componente crucial nos motores de veículos elétricos.

Lutnick não participou das negociações em Genebra, nas quais os países fecharam um acordo de 90 dias para reduzir algumas das tarifas de três dígitos que haviam imposto uns aos outros.

Trump e Xi conversaram por telefone na semana passada, sua primeira interação direta desde a posse de Trump em 20 de janeiro.