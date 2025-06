BCE está perto de encerrar cortes de juros, diz Kazimir

"Da forma como as coisas estão agora, acho que estamos quase no fim, se não já no fim, do ciclo de afrouxamento", disse Kazimir em um artigo de opinião.

Embora o crescimento econômico possa ser mais fraco do que o esperado, Kazimir também disse que seria um erro ignorar os riscos de que a inflação, o foco principal do BCE, possa ser mais alta.

"Os dados que chegarão ao longo do verão fornecerão um quadro mais claro e orientarão nossas decisões sobre a necessidade de mais ajustes", acrescentou Kazimir.

(Reportagem de Balazs Koranyi)