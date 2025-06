Contração do PIB do Japão no 1º trimestre é revisada para cima por melhora do consumo

Por Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão contraiu menos do que o inicialmente estimado no primeiro trimestre, mostraram dados do governo nesta segunda-feira, com os números de consumo revisados para cima em um momento em que a incerteza em torno das tarifas dos Estados Unidos está afetando as perspectivas.

O Produto Interno Bruto encolheu 0,2% entre janeiro e março em termos anuais, mostraram dados revisados do Escritório do Gabinete, em vez da queda de 0,7% anunciada em 16 de maio.