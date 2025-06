Dimensa, da Totvs, compra Agger por R$260 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A Dimensa, subsidiária da Totvs, adquiriu a plataforma de software para o segmento de seguros Agger por R$260 milhões, de acordo com comunicado da controladora divulgado nesta segunda-feira.

Segundo a Totvs, a Agger possui aproximadamente 150 funcionários e obteve uma receita recorrente anualizada bruta de cerca de R$60 milhões no primeiro trimestre, após marcar uma taxa anual de crescimento composta de 38% entre 2020 e 2024.

"Para a Dimensa, a Operação representará um movimento estratégico alinhado à sua tese de crescimento orgânico, combinado com expansão via M&A (fusões e aquisições)", disse a Totvs no comunicado ao mercado, acrescentando que a operação poderá gerar potenciais sinergias estratégicas com a Quiver, outra empresa adquirida pela Dimensa no ano passado.