Disney pagará mais US$438,7 milhões por fatia da NBCU no Hulu

A Comcast fechou acordo para vender sua participação de 33% no Hulu à Disney em 2019, depois que o conglomerado de entretenimento de Burbank adquiriu uma participação majoritária no serviço de streaming como parte de sua aquisição de US$71 bilhões dos ativos de entretenimento da 21st Century Fox.

O acordo estabeleceu uma avaliação mínima de US$27,5 bilhões para o Hulu e definiu um processo para determinar o valor de mercado justo, que envolveu uma avaliação de terceiros, resultando em uma avaliação final.

O Hulu, que conta com títulos originais populares como "O Urso" e "Only Murders in the Building", tinha 54,7 milhões de assinantes ao final do segundo trimestre da Disney.

"O Hulu foi um excelente ponto de partida para nós no streaming, que gerou quase US$10 bilhões em receitas para a Comcast e criou uma audiência importante para o conteúdo de primeira linha da NBCUniversal", disse a Comcast em comunicado.

(Reportagem de Dawn Chmielewski, em Los Angeles, e Harshita Mary Varghese, em Bengaluru)