Dólar fecha no menor valor do ano no Brasil com foco em pacote fiscal e exterior

Em 2025, a divisa dos EUA acumula perdas de 9,98%.

Às 17h25, na B3, o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,11%, aos R$5,5860.

No exterior, em meio a negociações comerciais entre Estados Unidos e China, o dia foi de queda do dólar ante a maior parte das demais divisas. Isso também trouxe um viés negativo para a relação dólar/real ao longo da sessão, mas no Brasil a volatilidade foi maior em função do pacote de medidas fiscais que vem sendo formulado pelo governo e negociado com o Congresso.

No domingo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ter chegado a um acordo com líderes do Congresso para "recalibrar" o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no mês passado.

Entre as medidas previstas estão a cobrança de 5% de Imposto de Renda sobre títulos atualmente isentos, como Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e debêntures incentivadas, que servem de funding para atividades do agronegócio, construção e investimentos em infraestrutura.

Outra proposta prevê a elevação de 12% para 18% da taxa sobre o faturamento de empresas de aposta (bets) após a dedução dos prêmios pagos aos vencedores e do IR.