Dólar oscila pouco com medidas para compensar IOF e encontro EUA-China em foco

Os recuos no projeto original do IOF, que havia repercutido mal em parte do mercado e entre parlamentares, têm sido em geral bem recebidos.

"O governo conseguiu alinhar uma comunicação diferente em relação ao que vimos duas semanas atrás. No dia do anúncio da alta do IOF, veio junto com uma política de corte de gastos. O que então, teoricamente deveria ter sido positivo, acabou tendo o efeito contrário no mercado", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

"Então, a partir do momento em que o governo consegue articulação com o Congresso, mantendo a pauta de equilíbrio fiscal, a reação é sempre boa", completou.

Por outro lado, o ambiente ainda estava sendo moldado pela cautela vinda do exterior, limitando os ganhos do real, conforme os mercados globais aguardam os desenvolvimentos de uma reunião entre autoridades norte-americanas e chinesas nesta segunda, em Londres.

Em local não revelado, os dois lados tentarão voltar aos trilhos com um acordo preliminar firmado no mês passado em Genebra, que baixou brevemente a temperatura entre Washington e Pequim e gerou alívio entre investidores afetados durante meses pelas tarifas altas do presidente Donald Trump.

Estão presentes uma delegação dos EUA liderada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, e um contingente chinês liderado pelo vice-primeiro- ministro He Lifeng.