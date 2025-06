EUA e China se reúnem nesta segunda-feira em Londres para negociações comerciais

LONDRES (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos e da China se reunirão em Londres nesta segunda-feira para conversas com o objetivo de acalmar a disputa comercial entre as duas superpotências, que se ampliou nas últimas semanas e foi além de retaliações, chegando a controles de exportação de produtos e componentes essenciais para as cadeias globais de oferta.

Em um local ainda não revelado em Londres, os dois lados tentarão voltar aos trilhos com um acordo preliminar firmado no mês passado em Genebra, que baixou brevemente a temperatura entre Washington e Pequim e promoveu alívio entre os investidores afetados durante meses pela cascata de ordens tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, desde seu retorno à Casa Branca em janeiro.

"A próxima rodada de negociações comerciais entre os EUA e a China será realizada no Reino Unido na segunda-feira", disse um porta-voz do governo britânico no domingo. "Somos uma nação que defende o livre comércio e sempre deixamos claro que uma guerra comercial não é do interesse de ninguém, portanto, damos as boas-vindas a essas negociações."