Ibovespa recua com Petrobras e Itaú entre maiores pressões e medidas fiscais no radar

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuava 2,16%, tendo como pano de fundo notícia de que a estatal foi citada em ação movida pela empresa de sondas Sete Brasil, que atribui R$36 bilhões à causa. A Petrobras disse que as alegações são "improcedentes" e que não reconhece qualquer responsabilidade pelos prejuízos alegados. Analistas do Santander também cortaram a recomendação dos papéis da estatal para "neutra", citando uma situação financeira difícil em 2025 e 2026, que pode se agravar ainda mais se os preços do petróleo recuarem nos próximos trimestres.

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 1,69% e BRADESCO PN perdia 2,01%, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad anunciar maior cobrança de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre instituições financeiras. "Vai haver (também) uma aproximação das alíquotas dos bancos. Hoje as instituições financeiras pagam três alíquotas - 9%, 15% e 20%, a de 9% não existirá mais", afirmou. BANCO DO BRASIL ON cedia 0,92%, SANTANDER BRASIL UNIT recuava 0,7% e BTG PACTUAL UNIT caía 1,1%.

- RAÍZEN ON era negociada em baixa de 4,04%. Relatório do UBS BB cortou a recomendação das ações para neutra e o preço-alvo de R$3,90 para R$2,30, com os analistas estimando que a reestruturação que a empresa está realizando levará mais tempo para se materializar em retorno aos acionistas. Analistas do Citi também cortaram o preço-alvo das ações, de R$3 para R$2,50, conforme reduziram estimativas para a companhia, refletindo principalmente a menor moagem de cana-de-açúcar e a previsão de menor preço do açúcar.

- RD SAÚDE ON mostrava declínio de 3,5%, após três altas seguidas, período em que somou um ganho de quase 7%, depois de ter fechado no dia 3 de junho em uma mínima desde julho de 2019. A ação segue pressionada pela percepção de um impulso fraco de resultados em razão do reajuste anual dos preços de medicamentos abaixo da inflação, perdas relacionadas a drogas como Ozempic e investimento em precificação para fortalecer posicionamento competitivo, entre outras razões.

- GERDAU PN avançava 4,79%. Relatório de analistas do UBS BB elevou a recomendação das ações para "compra". Os analistas citaram o aumento das tarifas de importação de aço pelos Estados Unidos de 25% para 50% como um divisor de águas para a tese de investimento na companhia. O preço-alvo das ações subiu a R$22, de R$17 antes, um "upside" potencial de quase 32% em relação à cotação de fechamento da sexta-feira.