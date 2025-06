Ibovespa tem queda discreta com fiscal e Gerdau sob holofotes

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma queda modesta nesta segunda-feira, distante da mínima do pregão, em sessão marcada pela repercussão de novas medidas fiscais, enquanto Gerdau disparou com "upgrade" do UBS BB diante do efeito benigno esperado pelo recente aumento da tarifa de importação do aço pelos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,33%, a 135.655,06 pontos, segundo dados preliminares, após chegar a 134.118,64 pontos na mínima do dia. No melhor momento, marcou 136.105,81 pontos. O volume financeiro somava R$17,3 bilhões antes dos ajustes finais.