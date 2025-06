Importações de minério de ferro pela China caem em maio

As importações mais fracas no mês passado ocorreram em parte porque algumas siderúrgicas preferiram adquirir cargas de portos onde a oferta era abundante e os preços mais baixos, de acordo com siderúrgicas e analistas.

As importações mais baixas fizeram com que os estoques no porto caíssem 2,8% em relação ao mês anterior, para 133 milhões de toneladas até 30 de maio, o menor nível desde fevereiro de 2024.

Nos primeiros cinco meses de 2025, as importações de minério de ferro pela China caíram 5,2% em relação ao ano anterior, para 486,41 milhões de toneladas.