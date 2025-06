Importações de petróleo pela China atingem mínima de 4 meses em maio

Por Sam Li e Chen Aizhu

(Reuters) - As importações de petróleo pela China caíram em maio, atingindo a menor taxa diária em quatro meses, mostraram os dados oficiais nesta segunda-feira, com a retomada dos trabalhos de manutenção planejada nas refinarias estatais e independentes.

As importações de maio no maior comprador de petróleo do mundo totalizaram 46,6 milhões de toneladas métricas, o equivalente a 10,97 milhões de barris por dia (bpd), de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega.