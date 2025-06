Juros futuros caem com mercado atento ao noticiário sobre pacote fiscal

Para Luciano Rostagno, estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos, o recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior foi um fator baixista para as taxas futuras no Brasil, mas também houve movimento de realização de lucros após os avanços da semana passada.

“Tem um pouco de realização, porque na semana passada houve um movimento expressivo (de alta). Com os (rendimentos dos) Treasuries caindo, reduz a pressão”, comentou.

Enquanto monitora a política fiscal do governo, investidores também seguem afinando as apostas para o próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, marcado para 17 e 18 de junho. A dúvida é sobre a continuidade ou não do processo de elevações da taxa básica Selic, hoje em 14,75% ao ano.

Na sexta-feira -- atualização mais recente -- a precificação das opções de Copom negociadas na B3 indicava 69,00% de chances de alta de 25 pontos-base da Selic, contra 26,50% de probabilidade de manutenção. Estes percentuais expressam uma mudança radical das apostas ocorrida na semana passada, já que em 27 de maio a precificação era de 14,50% de chances de alta de 25 pontos-base e 83,00% de probabilidade de manutenção da Selic.

No sábado, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, ressaltou que os membros da autarquia entrarão na reunião de política monetária deste mês com suas "opções em aberto", reforçando que o cenário atual exige "flexibilidade e cautela".

“A nossa comunicação tem repetido várias vezes que as duas palavras-chave são flexibilidade e cautela", disse Galípolo. "Flexibilidade significa que nós vamos para a próxima reunião com as opções em aberto, consumindo os dados. Cautela significa que a gente está em um ambiente de elevada incerteza... Neste ambiente, não é natural nem normal nem esperado que se faça movimentos bruscos", completou.