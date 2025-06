Mauro Cid diz ao STF que Bolsonaro recebeu minuta do golpe e "enxugou", mantendo prisão de Moraes

BRASÍLIA (Reuters) - O delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o então presidente da República recebeu a minuta do golpe, leu e fez alterações, mantendo apenas previsão de prisão do ministro Alexandre de Moraes no documento.

"De certa forma, ele enxugou o documento, retirando as autoridades das prisões. Somente o senhor ficaria como preso", disse Cid ao ser questionado por Moraes.

Segundo Mauro Cid, uma versão anterior do documento previa a prisão de mais autoridades como ministros do Supremo e autoridades do Poder Legislativo. Ocorreram, segundo ele, mais de um encontro com a presença do então presidente para discutir o assunto.