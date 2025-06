MP sobre bets e taxação de títulos isentos compensará "recalibragem" no IOF, diz Haddad

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse no domingo que chegou a um acordo com os líderes do Congresso para "recalibrar" o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no mês passado, mencionando a taxação de títulos isentos e taxas maiores sobre apostas esportivas como compensação.

Falando em coletiva de imprensa após reunião com lideranças partidárias, Haddad disse que o governo apresentará uma medida provisória ainda nesta semana com as propostas que compensarão um novo decreto sobre o IOF que deve reduzir as alíquotas do projeto original.

"Essa medida provisória vai nos permitir recalibrar o decreto do IOF, fazendo com que a sua dimensão regulatória seja o foco da nova versão e nós possamos reduzir as alíquotas do projeto original", disse Haddad ao lado dos líderes, em coletiva transmitida pela TV Câmara na noite de domingo.