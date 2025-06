Poder de compra de fertilizantes pelo agricultor no Brasil é o menor em mais de 30 meses

A Mosaic comentou que o mercado de fertilizantes em crescimento e o aumento nas importações para atender essa demanda geram um maior fluxo de navios, e potencial acúmulo de entregas, o que exige atenção.

As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro fecharam o primeiro trimestre com aumento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado, para 9,44 milhões de toneladas, segundo os últimos dados divulgados pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), na semana passada.

Em maio, o Rabobank projetou que as entregas de fertilizantes aos agricultores do Brasil terminariam 2025 em alta de 2% na comparação com o ano passado, alcançando um recorde de 46,6 milhões de toneladas.

Procurada para comentar sobre o impacto da perda do poder de compra dos agricultores, a Mosaic afirmou que "a relação de troca está prejudicada".

Mas ressaltou que o mercado de fertilizantes para soja "já rodou 74% e o saldo restante vai acontecer, porém num ritmo mais lento".

A Mosaic reiterou que a previsão do consumo de fertilizantes "continua sendo de crescimento em 2025" no Brasil.