Por que o "Rei do Gado" está apoiando um programa para proteger a Amazônia

O gado de Quagliato foi o primeiro a ser identificado com chips nas orelhas, como parte de um programa do governo estadual para tornar milhões de cabeças de gado no Pará rastreáveis até janeiro do ano que vem -- pouco após o Estado receber líderes mundiais em Belém para a cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP30, em novembro.

"O que a gente espera é que, no final de tudo isso aí, o mercado internacional dê ao Brasil um preço melhor", disse ele, em uma entrevista durante um recente leilão de gado em Xinguara, uma das capitais do boi do Pará. Os desmatadores, acrescentou ele, são agora "caso de cadeia".

Quagliato está de olho na exportação para mercados mais caros e mais exigentes nos Estados Unidos, Europa e Ásia, alguns dos quais compram de outros Estados brasileiros, mas não do Pará, pelo menos em parte devido a preocupações com a saúde animal e ligações com o desmatamento.

"O Brasil tem trabalhado firme para abrir mercados de alta demanda, como Japão e Coreia do Sul, e o aperfeiçoamento do sistema de rastreabilidade animal é um dos passos mais importantes para conseguir entrar nestes países", disse Renan Araújo, analista sênior da S&P Global.

O Pará, que tem um rebanho de 26 milhões de cabeças, aproximadamente o mesmo tamanho do rebanho da Austrália, quer identificar todo o seu gado até 2027, aproveitando os holofotes globais para se tornar uma espécie de laboratório de uma política nacional de rastreamento -- o que representaria uma transformação significativa para o maior exportador de carne bovina do mundo.

Até agora, o início não foi nada auspicioso. A lei, aprovada no final de 2023, exige que os criadores do Pará identifiquem seu gado até janeiro de 2027. Porém, até maio, os produtores de gado do Estado só haviam identificado individualmente cerca de 12 mil animais.