Republicanos avançam com agenda tributária de Trump em meio a alertas sobre dívida

No entanto, os líderes republicanos do Congresso continuam determinados a cumprir as promessas de campanha de Trump por meio de suas estreitas maiorias no Senado e na Câmara dos Deputados até 4 de julho, ignorando as advertências do Escritório de Orçamento do Congresso e de uma série de economistas e especialistas.

"Toda a conversa sobre como esse projeto de lei vai gerar um aumento em nosso déficit está absolutamente errada", disse o presidente do Comitê Financeiro do Senado, Mike Crapo, a repórteres após uma reunião com Trump na semana passada.

Fora de Washington, os mercados também têm levantado alertas sobre o aumento da dívida do país, principalmente depois que a Moody's cortou sua nota de crédito para os EUA.

O projeto de lei também visa aumentar o teto de endividamento autoimposto pelo governo em até US$5 trilhões, uma medida que o Congresso deve tomar até meados do ano ou correrá o risco de um calote dos US$ 36,2 trilhões em dívidas.

"A dívida e os déficits não parecem importar para a atual liderança republicana, incluindo o presidente dos Estados Unidos", disse Bill Hoagland, ex-assessor republicano do Senado que trabalhou em projetos de lei fiscais.

Os poucos opositores republicanos no Senado podem ser suficientes para bloquear a aprovação do projeto em uma câmara que o partido controla por 53 a 47 votos. No entanto, alguns deles parecem estar se entusiasmando com a legislação, dizendo que os cortes de gastos que eles buscam podem ter que esperar por projetos de lei futuros.