Santander corta recomendação de Petrobras para "neutra"

Além disso, a equipe do Santander destacou que a quantidade significativa de projetos colocados em operação nos últimos trimestres, combinada com o descompasso entre sua política de dividendos e a geração de caixa efetiva, leva-os a estimar uma alavancagem bem acima da maioria dos concorrentes globais.

"Acreditamos que a administração está trabalhando em diversas iniciativas internas para melhorar o perfil do fluxo de caixa, incluindo ganhos de eficiência e racionalização de 'capex/opex', mas esperamos mais detalhes junto com o Plano de Negócios 2026-2030 no quarto trimestre de 2025 e vemos pouco espaço para reduções significativas de 'capex' no curto prazo."

"Diante desse contexto, preferimos permanecer de lado, pois acreditamos que a Margem Equatorial e as eleições podem potencialmente movimentar as ações apenas em 2026 e aguardamos mais detalhes sobre o programa de austeridade e a direção estratégica da empresa", acrescentaram.

(Por Paula Arend Laier)