Setor da construção diz que taxação de LCI elevará custo da casa própria

Haddad anunciou no domingo uma série de medidas para aumentar a arrecadação do governo. As iniciativas visam compensar a "recalibragem" de um decreto que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Entre as medidas citadas pelo ministro, está a taxação em 5% de ganhos de capital com títulos incentivados atualmente isentos de imposto de renda, que passará a incidir, por exemplo, sobre as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), que hoje não sofrem tributação.

Além das LCIs, Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e debêntures incentivadas também estão entre os papéis que hoje contam com o benefício.

A tributação de LCIs - que, se aprovada, deve entrar em vigor em 2026 - tende a pressionar ainda mais os custos de captação para o financiamento imobiliário, em um ambiente já desafiador para o setor, disseram analistas do Santander.

A equipe do Santander, liderada por Fanny Oreng, avalia que a preocupação é ainda maior diante do avanço das LCIs na composição dos recursos de financiamento ao setor, que passou de 10% em 2022 para 18% atualmente. O crescimento reflete a busca dos bancos por fontes alternativas de captação, em meio a restrições regulatórias no uso dos depósitos da poupança.

"Estimamos que a introdução da alíquota de 5% possa elevar o custo das LCIs em aproximadamente 70 pontos-base a partir de 2026, impactando os custos dos financiamentos imobiliários em cerca de 50 a 70 pontos-base, dado o peso relevante que as LCIs têm atualmente na composição do 'funding' imobiliário", disseram.