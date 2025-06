S&P 500 fecha com leve variação positiva e negociações comerciais entre EUA e China seguem em foco

Por Noel Randewich e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou com leve variação positiva nesta segunda-feira, com impulso da Amazon e Alphabet, enquanto investidores observaram as negociações entre os Estados Unidos e China, que têm o objetivo de solucionar uma disputa comercial que abalou os mercados financeiros durante grande parte do ano.

As principais autoridades de ambos os países deram início às discussões, buscando retomar o caminho para um acordo comercial preliminar firmado no mês passado, que esfriou brevemente as tensões entre as economias.